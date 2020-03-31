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UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası

UEFA, Medipol Başakşehir'e Kopenhag maçında meşale yakılması nedeniyle 1500 euro para cezası verdi.

31.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:02

UEFA, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüne 1500 euro para cezası verildiğini duyurdu. UEFA'dan yapılan açıklamada, Avrupa Ligi'nde Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden Başakşehir'e, maçta meşale yakılması nedeniyle 1500 euro para cezası verildiği belirtildi.

UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası

90 GÜN İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKİYOR

Para cezasının, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 90 gün içinde ödenmesi gerektiği ifade edildi. Medipol Başakşehir, 12 Mart'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Kopenhag'ı 1-0 mağlup etmişti.

UEFA’dan Başakşehir’e 1500 euro para cezası

Kaynak: AA

Etiketler: Başakşehir, İstanbul, Spor

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UEFA'dan Medipol Başakşehir'e para cezası
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