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UEFA’dan koronavirüs kararları!

UEFA, koronavirüs tedbirleri kapsamında Avrupa kupalarında oynanacak olan maçları ertelemişti.

18.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:00
UEFA’dan koronavirüs kararları!
UEFA, koronavirüs tedbirleri kapsamında Avrupa kupalarında oynanacak olan maçları ertelemişti. Ayrıca yerel liglerin büyük bir kısmı askıya alınmıştı. Avrupa kupalarının yanı sıra EURO 2020’nin son durumunu konuşmak için UEFA’ya üye olan 55 federasyon ve 250’ye yakın kulüp temsilcisi telekonferans görüşmelerinde kararlar aldı.

12 Haziran’da Türkiye-İtalya açılış mücadelesiyle başlaması planlanan EURO 2020, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine ertelendi. Son 16 aşamasında olan Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi ise Koronavirüs tehdidi sona erene kadar askıya alındı.

Avrupa Ligi’nde rövanş maçları oynanmamıştı. Şampiyonlar Ligi’nde RB Leipzig, Atalanta, Paris Saint Germain ve Atletico Madrid bir üst tura çıkmışlardı. Manchester City-Real Madrid, Juventus-Lyon, Barcelona-Napoli ve Bayern Münih-Chelsea eşleşmelerinde ise ikinci maçlar ertelenmişti.

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Kaynak: EuroSport.com

Etiketler : Koronavirüs, Avrupa, Spor

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