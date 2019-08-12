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UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev

UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, Macaristan'ın Ferencvaros ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında görev yapacak.

12.08.2019 18:45 UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev
UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, Macaristan'ın Ferencvaros ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "UEFA Gözlemcimiz Murat Ilgaz, Macaristan'ın Ferencvros ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında 13 Ağustos 2019 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Ferencvros Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak" denildi.
(İHA)

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Kaynak: İHA

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