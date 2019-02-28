UEFA'dan Quaresma'ya 3 Maç Ceza

UEFA, Beşiktaş
'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma
'ya 3 maç men cezası verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Avrupa
Ligi'nde Beşiktaş'ın sahasında İsveç
temsilcisi Malmö
ile oynadığı ve 1-0 kaybettiği karşılaşmada kırmızı kart gören 35 yaşındaki futbolcuya 3 maç men cezası verildiği kaydedildi.
UEFA, bilerek sarı kart gördüğü gerekçesiyle Real Madridli futbolcu Sergio Ramos
'u da 2 maç men cezasına çarptırdı.
İspanyol ekibinin deplasmanda Hollanda
'nın Ajax
takımıyla oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında bilerek sarı kart gördüğü tespit edilen 32 yaşındaki Sergio Ramos, son 16 turu rövanşında ve turu geçmeleri halinde çeyrek final ilk mücadelesinde forma giyemeyecek.
Ricardo Quaresma, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA