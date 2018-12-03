03 Aralık 2018, 18:13
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UEFA'dan Şampiyonlar Ligi İçin Var Kararı!

UEFA

UEFA, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin bu sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turundan itibaren kullanılacağını ilan etti.

Eylül ayında yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi 2019-20 sezonundan  itibaren VAR sisteminin kullanılacağını duyuran UEFA, uygulamayı öne çekti.
İrlanda'nın başkenti Dublin'de toplanan UEFA İcra Kurulu, VAR  sisteminin 2019'un şubat ayında başlayacak Şampiyonlar Ligi son 16 turundan  itibaren kullanılmasını kararlaştırdı.
VAR'ın 2019'da ayrıca, UEFA Avrupa Ligi finali, UEFA Uluslar Ligi  Finalleri ve Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda da kullanılması kararı alındı.
Sistem, eylül ayında duyurulduğu gibi 2019 UEFA Süper Kupa maçı, 2020  Avrupa Şampiyonası, 2020-21 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi ve 2021 UEFA  Uluslar Ligi Finalleri'nde de devrede olacak.
Eylül,Avrupa

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