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UEFA'dan skandal karar!

UEFA, Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in evinde Wolfsberger AC takımını 1-0 mağlup ettiği maçta İrfan Can, Robinho, Visca ve Azubuike'nin verdiği asker selamı nedeniyle turuncu-lacivertli kulübe kınama cezası verdi.

20.12.2019 17:51 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:56 UEFA'dan skandal karar!
UEFA, Ligi'nde Medipol 'in evinde Wolfsberger AC takımını 1-0 mağlup ettiği maçta İrfan Can, Robinho, Visca ve Azubuike'nin verdiği asker selamı nedeniyle turuncu-lacivertli kulübe kınama cezası verdi.

UEFA, skandal bir karara imza attı. Avrupa Ligi J Grubu maçında Medipol Başakşehir, sahasında Wolfsberger AC takımını 1-0 mağlup etmiş, mücadelede galibiyet golünü atan İrfan Can ile Robinho, Visca ve Azubuike de gol sevinçlerini asker selamı vererek yaşamıştı. Bunun üzerine soruşturma başlatan UEFA, turuncu-lacivertli kulübe kınama cezası verdi.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da bu karara itiraz edeceklerini ve Tahkim Kurulu'na gideceklerini söyledi.

UEFA, aynı sebepten dolayı A Milli Futbol Takımı'na da kınama cezası vermişti. - İSTANBUL

Başakşehir, İrfan Can, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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