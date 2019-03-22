UEFA'dan Türk Gözlemcilere Görev

UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy
, İspanya
ile Norveç
arasındaki 2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası (EURO 2020) eleme maçında görev yapacak. Türkiye
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erol Ersoy'un görevlendirildiği F Grubu mücadelesi, yarın İspanya'nın Valencia
şehrindeki Mestalla Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak.
UEFA Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek
İşcan ise 23-29 Mart tarihlerinde İsveç
'te oynanacak 2019 Avrupa 17 Yaş Altı Kızlar Şampiyonası 3. Grup maçlarında görevlendirildi.
Spor
Kaynak: AA