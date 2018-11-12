UEFA'dan Türk Hakemlere Görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık
ile yardımcı hakem Serkan Olguncan
'ı 19 Yaş Altı Avrupa
Şampiyonası Elemeleri'nde görevlendirdi. Türkiye Futbol
Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ali Palabıyık ile Serkan Olguncan; Fransa
, Belçika
, Litvanya
ile ev sahibi Malta
'nın katılımıyla yarın başlayacak 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup müsabakalarında görev yapacak.
Ali Palabıyık, 14 Kasım Çarşamba
günü oynanacak Fransa-Malta müsabakasında dördüncü hakem, 17 Kasım Cumartesi günü Fransa-Litvanya maçında ve 20 Kasım
Salı günkü Belçika-Fransa karşılaşmalarını yönetecek.
Serkan Olguncan ise bu maçlarda yardımcı hakem olacak.
Serkan Olguncan,Ali Palabıyık
12 Kasım 2018 Pazartesi 23:15