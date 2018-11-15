UEFA'dan Türk Hakemlere Görev

UEFA, Türk hakem Cüneyt Çakır
'ı 20 Kasım
Salı günü İtalya
ile ABD
arasında oynanacak özel maçta görevlendirdi. Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, Belçika
'nın Genk
şehrinde TSİ 22.45'te başlayacak ve UEFA'nın Video Yardımcı Hakem uygulamasını çevrim içi (online) uygulayacağı İtalya-ABD karşılaşmasını yönetecek.
Müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun
yapacak. Alper Ulusoy
ise karşılaşmanın 4. hakemi olarak görev alacak.
Bu karşılaşmayla iki Türk hakem de ilk kez UEFA organizasyonunda Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak yer alacak. Halis Özkahya
mücadelede VAR, Barış Şimşek
ise AVAR hakemi olarak görev yapacak.
İtalya
15 Kasım 2018 Perşembe 17:59