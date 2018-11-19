UEFA'dan Türk Hakemlere Görev

İSTANBUL/ DHA
FIFA kokartlı hakemlerimizden Hüseyin Göçek
, Bulgaristan
ile Slovenya
takımları arasında bugün oynanacak UEFA Uluslar C Ligi 3. Grup müsabakasını yönetecek.
Bulgaristan'ın Sofia şehrindeki Vasil Levski National Stadyumu'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada, Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre
Eyisoy ve Kemal Yılmaz
yapacak. Erdem Bayık
'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Mete Kalkavan
ve Suat Arslanboğa
ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
Bir diğer FIFA kokartlı hakemlerimizden Halil Umut Meler ise, Andorra
ve Litvanya
takımları arasında oynanacak UEFA Uluslar D Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek.
Andorra'nın Andorra la Vella şehrindeki Estadi Nacional Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy
ve İbrahim Çağlar
Uyarcan yapacak. Ceyhun Sesigüzel
'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Yaşar Kemal Uğurlu
ve Ümit Öztürk
ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:53