UEFA'dan Türk Hakemlere Görev

FIFA kokartlı Türk hakemler Halis Özkahya
, Mete Kalkavan
ve Alper Ulusoy
, UEFA Avrupa
Ligi ile UEFA Gençlik Ligi müsabakalarında görev alacak. Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamada, Halis Özkahya'nın, UEFA Avrupa Ligi'nde 29 Kasım Perşembe günü Norveç
ekibi Rosenborg ile İskoçya temsilcisi Celtic
arasında yapılacak B Grubu karşılaşmasını yöneteceği bildirildi. Trondheim
şehrinde oynanacak müsabakada Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel
ve Hakan Yemişken
'in yapacağı, Kemal Yılmaz
'ın dördüncü hakem olacağı, Ali Palabıyık
ile Koray Gençerler
'in de ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacağı aktarıldı.
Mete Kalkavan'ın ise Fransa
'nın Olympique Lyon
ile İngiltere
'nin Manchester City
takımları arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi F Grubu müsabakasında düdük çalacağı ifade edildi.
Lyon şehrindeki gerçekleştirilecek müsabakada Kalkavan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Deniz Caner Özaral'ın üstleneceği duyuruldu.
Öte yandan, Alper Ulusoy'un da İsrail
'in Maccabi Tel Aviv
ile Çekya'nın Sigma Olomouc ekipleri arasında 28 Kasım Çarşamba
günü yapılacak UEFA Gençlik Ligi 2. tur mücadelesinde görev yapacağı kaydedildi.
Ramla şehrinde oynanacak maçta Ulusoy'un yardımcılarının, Gökmen Baltacı ile Bersan Duran olacağı açıklandı.
26 Kasım 2018 Pazartesi 15:14