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UEFA'dan Türkiye'ye kınama cezası

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım oyuncularının gollerden sonra asker selamı vermesiyle ilgili soruşturmada, Türkiye'ye kınama cezası verdi.

12.12.2019 18:29 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:29UEFA'dan Türkiye'ye kınama cezası
UEFA, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım oyuncularının gollerden sonra asker selamı vermesiyle ilgili soruşturmada, 'ye kınama cezası verdi. UEFA, tribün olaylarından dolayı ayrıca 50 bin Euro para cezası da kesti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde özellikle Arnavutluk ve Fransa maçlarında atılan gollerden sonra milli takım oyuncularının asker selamı verdikleri sevinç gösterileri için hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de futbolcular hakkında soruşturma başlatan UEFA, bu dosya ile ilgili kararını açıkladı. Gol sevinçlerindeki asker selamı konusunda milli takıma men gelmezken, Türkiye'nin çok ciddi şekilde uyarıldığı ve UEFA'nın kınama yolladığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Futbol Federasyonu binası ve tesislerinin görüntüleri - arşiv

-Milli takım oyuncularının toplu halde görüntüleri - arşiv


- Uyarılırken

Türkiye, Futbol, Spor

Kaynak: DHA

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