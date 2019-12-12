Haberler » Spor » UEFA'dan Türkiye'ye kınama cezası - Spor

UEFA'dan Türkiye'ye kınama cezası

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım oyuncularının gollerden sonra asker selamı vermesiyle ilgili soruşturmada, Türkiye'ye kınama cezası verdi.

12.12.2019 22:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:02UEFA'dan Türkiye'ye kınama cezası
UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım oyuncularının gollerden sonra asker selamı vermesiyle ilgili soruşturmada, 'ye kınama cezası verdi. UEFA, tribün olaylarından dolayı ayrıca 50 bin Euro para cezası da kesti. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde özellikle Arnavutluk ve Fransa maçlarında atılan gollerden sonra milli takım oyuncularının asker selamı verdikleri sevinç gösterileri için hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de futbolcular hakkında soruşturma başlatan UEFA, bu dosya ile ilgili kararını açıkladı. Gol sevinçlerindeki asker selamı konusunda milli takıma men gelmezken, Türkiye'nin çok ciddi şekilde uyarıldığı ve UEFA'nın kınama yolladığı belirtildi.


- Uyarılırken

Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

23:16 Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçından notlar - Spor
23:11 Anadolu Efes - Spor
23:10 Wolverhampton-Beşiktaş maçından notlar - Spor
23:08 Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Spor
23:02 Anadolu Efes, galibiyet serisini derbide sürdürdü - Spor
22:56 Trabzonspor, Basel'e 2-0 mağlup oldu! - Spor
22:48 NBA maçında kalçasını açan Lizzo, eleştirilere cevap verdi: Eleştirileriniz sizi ilgilendirir - Spor
22:17 Juventus'tan Merih Demiral paylaşımı! Beğeni yağmuruna tutuldu - Spor
21:54 Basel-Trabzonspor maçında YPG paçavrası açıldı, ortalık karıştı! - Spor
21:29 A Milli Takımımızın EURO 2020 şampiyonluğuna dev oran! - Spor
12.12.2019 23:17:57