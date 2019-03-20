UEFA'dan Ümit Öztürk'e Görev

FIFA kokartlı hakem Ümit Öztürk
ve FIFA kokartlı yardımcı hakem Ceyhun Sesigüzel
, 20-26 Mart tarihleri arasında İskoçya'da düzenlenecek İskoçya, Portekiz
, Rusya
ve Polonya
takımlarının katılacağı U17 UEFA Avrupa
Şampiyonası Elit Tur 6'ncı Grup müsabakalarında görev alacak.
Ümit Öztürk, 23 Mart
Cumartesi günü oynanacak Portekiz-Polonya ve 26 Mart Salı günü oynanacak Rusya-Portekiz müsabakalarında hakem, 20 Mart Çarşamba
günü oynanacak Portekiz-İskoçya müsabakasında dördüncü hakem; Ceyhun Sesigüzel ise bu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev yapacak. - İstanbul
Portekiz, Ümit Öztürk, Spor
Kaynak: DHA