UEFA'dan Ümit Öztürk ve Ceyhun Sesigüzel'e Görev

FIFA kokartlı hakemlerden Ümit Öztürk
ile yardımcı hakem Ceyhun Sesigüzel
, İskoçya'da düzenlenecek olan U17 UEFA Avrupa
Şampiyonası Elit Tur 6. Grup'da görev alacak.
FIFA kokartlı hakemlerden Ümit Öztürk ile FIFA kokartlı yardımcı hakem Ceyhun Sesigüzel, 20-26 Mart 2019 tarihleri arasında İskoçya'da düzenlenecek İskoçya, Portekiz
, Rusya
ve Polonya
takımlarının katılacağı U17 UEFA Avrupa Şampiyonası Elit Tur 6. Grup müsabakalarında görev alacaklar. Ümit Öztürk, 23 Mart
Cumartesi günü oynanacak Portekiz-Polonya ve 26 Mart Salı günü oynanacak Rusya-Portekiz müsabakalarında hakem, 20 Mart Çarşamba
günü oynanacak Portekiz-İskoçya müsabakasında dördüncü hakem olarak düdük çalacak.
Ceyhun Sesigüzel ise bu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev yapacak. - İSTANBUL
Ceyhun Sesigüzel, Ümit Öztürk, Spor
Kaynak: İHA