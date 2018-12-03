UEFA'dan Yeni Turnuva!

SKORER - CELAL UMUT EREN
UEFA'dan yeni bir açıklama geldi. UEFA Başkanı Alexander Ceferin, 2021 yılında "Avrupa
Ligi 2" adında bir turnuva düzenleneceğini açıkladı.
Daha fazla ülkenin kupalarda boy göstermesi için böyle bir çalışma olacağını açıklayan Ceferin, temsil edilen ülke sayısının 26'dan 34'e çıkacağını söyledi.
"Daha fazla kulüp, daha fazla maç olacak"
UEFA Başkanı, "Daha fazla kulüp, daha fazla maç olacak. Yeni kupa ile UEFA'nın kulüp turnuvaları daha özel hale gelecek. Daha fazla üye ülke temsil edilecek." dedi.
UEFA'nın bu yeni turnuvası da perşembe günleri Avrupa Ligi maçlarıyla beraber oynanacak. Şampiyonlar Ligi play-offlarında elenen küçük ülkelerin takımları bu kupaya gidecek.
Avrupa
03 Aralık 2018 Pazartesi 02:32