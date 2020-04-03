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UEFA-ECA ve EPFL: Liglerin tamamlanmadan tescil edilmesi doğru değil

Medipol Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, Avrupa Kulüpler Birliği (UEFA-ECA) ve Avrupa Profesyonel Futbol Ligleri'nin (EPFL) kurum ve kulüplere bir mektup gönderdiğini ve ligler tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olmayacağını belirttiğini ifade etti.

03.04.2020 08:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 08:46
UEFA-ECA ve EPFL: Liglerin tamamlanmadan tescil edilmesi doğru değil

Medipol Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, Avrupa Kulüpler Birliği (UEFA-ECA) ve Avrupa Profesyonel Futbol Ligleri'nin (EPFL) kurum ve kulüplere bir mektup gönderdiğini ve ligler tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olmayacağını belirttiğini ifade etti.Mustafa Eröğüt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi: " UEFA-ECA ve EPFL ortak bir mektup hazırlayarak ilgili kurum ve kuluplere gonderdi. Yetkililerle yaptıkları görüşmeler ve kendi komite calışmalarına göre liglerin en gec Temmuz/ Ağustos aylarında devam edeceğine inandıklarını ve planladıklarını, liglerin tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olmayacağını ve bu kararı alan ülkelerin takımlarının 2020/21 UEFA müsabakalarına katılmalarının şüpheli olacağını açıkladılar."


Kaynak: DHA

Etiketler: Başakşehir, Spor
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Haberler ›› Spor ››UEFA-ECA ve EPFL: Liglerin tamamlanmadan tescil edilmesi doğru değil - Spor
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