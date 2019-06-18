18.06.2019 12:06
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UEFA eski başkanı Platini gözaltına alındı

UEFA eski başkanı Platini gözaltına alındı

UEFA'nın eski başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın ev sahipliğinin Katar'a verilmesi esnasında yapılan usulsüzlük iddiaları nedeniyle bu sabah polisler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

UEFA'nın eski başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın ev sahipliğinin Katar'a verilmesi esnasında yapılan usulsüzlük iddiaları nedeniyle bu sabah polisler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. 2007-2016 yılları arasında UEFA başkanlığı görevini yürüten Michel Platini, bu sabah Fransa'da gözaltına alındı. Platini'nin 2020 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve Yolsuzlukla Mücadele Dairesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Katar'ın ev sahipliğini yapacağı 2022 Dünya Kupası için Avustralya, Japonya, Güney Kore ve ABD de aday olmuştu. Turnuva ise Katar'a verilmişti.
(İHA)
Kaynak: İHA
Michel Platini, Katar, Güncel

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