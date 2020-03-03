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UEFA, EURO 2020'deki şehirleri koronavirüs nedeniyle değiştirebilir

Koronavirüs gündemi ile toplanacak UEFA üye ülkeleri, UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 dönemi ve EURO 2020'deki şehirlerin değişmesine onay verebilir.

03.03.2020 08:55 | Son Güncelleme: 03.03.2020 08:59

UEFA olağan toplantısı bugün 'nın Amsterdam kentinde yapılacak, ana gündem maddesi ise koronavirüs.

ŞEHİRLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ GÜNDEMDE

12 Haziran'da Türkiye'nin İtalya ile 'da oynayacağı açılış maçıyla başlaması planlanan EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yol haritasını çizmek için yapılacak kritik toplantıda şehirlerin değiştirilmesi de gündemde.

UEFA'nın vereceği karar ayrıca diğer organizasyonlara da etki edecek. Tokyo Olimpiyatları'nın da ertelenmesi ihtimali bir kez daha gündeme gelebilir.

UEFA, EURO 2020'deki şehirleri koronavirüs nedeniyle değiştirebilir

Hollanda, Roma, Spor


HABER YORUMLARI (6)
VECİHİ:yok virüs çektiğinden değil de ülkemizin reklamı olsun alnımızın akıyla bi organizsyon yapalım bu güzide şehirlerimizi tüm dünyaya tanıtalım onları bu güzelliklerden mahrum bırakmayalım istiyorum
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MURAT:o kupa buraya öyle yada böyle gelecek
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DUDO:Turnuvayı verin ülkemize organizasyon nasıl yapılır izleyin görün. . Hazır stadlarda yapılmışken!
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VECİHİ:organizasyon Türkiyeye verilsin, maçlar da yozgat, afyon, kırıkkale, niğde ve de çorumda oynansın cümle alem görsün nasıl yapılır turnuva
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GAFFAR OKAN:Asıl Urfa Adıyaman Diyarbakır Malatya Antepte oynansın maçlar.
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FELAN FİLAN:canın virüs çekiyor galiba :)
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3.03.2020 10:05:43