24.05.2019 19:42
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UEFA, Fenerbahçe'yi FFP Yüzünden Bir Üst Kurula Sevk Etti

UEFA, Fenerbahçe'nin Mayıs 2016'da imzalanan anlaşma şartlarına uymadığı için bir üst kurula sevk edildiğini açıkladı. Bunun yanı sıra UEFA, Galatasaray'ın Finansal Fair Play için 2018-2019 sezonu anlaşma şartlarına uyduğunu açıkladı.

UEFA, Fenerbahçe'nin Mayıs 2016'da imzalanan anlaşma şartlarına uymadığı için bir üst kurula sevk edildiğini açıkladı.

UEFA'nın sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Mayıs 2016'da imzaladığı anlaşma sonrasında 2018/2019 sezonu için "başa baş" bütçe gerekliliğini yerine getirmediği kaydedilirken, sarı-lacivertli kulübün, Kulüp Finansal Kontrol Yargı Birimi'ne sevk edildiğini kaydetti.

Fenerbahçe ile ilgili kararın, birkaç hafta içinde açıklanması bekleniyor.

PORTO DA SIKINTI YAŞIYOR

UEFA ayrıca, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımının 2018-19 sezonunda anlaşma şartlarına uyduğunu ancak Portekiz temsilcisi Porto'nun hedeflerin bir kısmını gerçekleştiremediğini bildirdi.

UEFA, Fenerbahçe'yi FFP Yüzünden Bir Üst Kurula Sevk Etti

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Fenerbahçe, Spor


YORUMLAR (14)
ADINIZI YAZIN: ramazan gununde allah belanizi versin sizlerin topunuzun yazarlarin ac birakmak lazim yahuttasizlerin dedikodusunu yapmak lazim yuvalariniz yikilsin bu mubarek gunlerde fener dusmanlari
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COŞKUN ÇAKIROĞLU: Kampanyaya devam BETER OL:))
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CAN DEP: TABI ŞAMPIYON OLAYIM DIYE KÜLUBUN BÜTÜN GELIRLERINI YILLARCA ŞIKEYE YATIRIRSAN SONUC BU OLUR..
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BEN: Dilenci kocun paralarina ne oldu
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YORUMLARDA: sevinenler erken daha sevinmeniz için çünkü uefa ile 31 mayısta toplantı vardı ffp için asıl esas karar ondan sonra çıkar sevinmek için bekleyin çünkü asıl fb hakkında ceza kararı çıkmadı 31 mayıstan sonra belli olur ne olacağı
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