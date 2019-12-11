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UEFA G.Saray'ı unutmadı! Çarpıcı paylaşım

UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, yoğun kar nedeniyle ertelenerek 11 Aralık 2013 tarihinde oynanan ve Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Juventus karşılaşmasını takipçileriyle paylaştı.

11.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:56

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabı 'ın 'u mağlup ettiği karşılaşmayı unutmadı ve takipçileriyle paylaştı.

Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında 10 Aralık 2013 tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabaka yoğun kar yağışı nedeniyle bir sonraki güne ertelenmişti. 11 Aralık'ta saat 15.00'te devam eden karşılaşmayı sarı-kırmızılılar Wesley Sneijder'in 85. dakikada attığı golle kazanmıştı.

İki gün süren mücadele sonucunda Cimbom, adını bir üst tura yazdırmış ve unutulmaz zaferlerinden birini elde etmişti.

UEFA G.Saray'ı unutmadı! Çarpıcı paylaşım

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Juventus, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (5)
FB:NE VAR BUNDA BİZDE BU SENE 2 MAÇ YAPTIK 11 GOL YEDİK EKSİKLERİMİZ VARDI NİHAT YOKTU
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BUGÜN:Daha büyük bir başarı bekliyoruz...:)
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GFB:Fenerbahçe - Chelsea maçlarını izle o vakit.
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GSLİ:VARKİ PAYLAŞIYOR FEBEŞTE BÜYLE BİR MAÇ VARMI OLAMAZ ÇÜNKÜ ORDA NİHATLAR PALABIYIKLAR YOK
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MSTF:önce bir kaç damla yaaaşşş gözlerimden süzüldüüüüü. . .
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