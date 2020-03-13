UEFA, gelecek hafta oynanacak tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını erteledi
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) gelecek hafta oynanacak tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı
13.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:46
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) gelecek hafta oynanacak tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı.
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Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Euronews.com
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