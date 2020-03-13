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UEFA, gelecek hafta oynanacak tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını erteledi

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) gelecek hafta oynanacak tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı

13.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:46
UEFA, gelecek hafta oynanacak tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını erteledi
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) gelecek hafta oynanacak tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı.

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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Avrupa, Dünya

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