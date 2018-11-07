UEFA Gençlik Ligi: Altınordu U19: 2 - Montpellier U19: 4

UEFA Gençlik Ligi Elemeli 2. Tur ilk maçında Altınordu
sahasında Fransız temsilcisi Montpellier
'e 4-2 mağlup oldu.
Stat: Bornova
Hakemler: Denys Shurman xx, Andrii Skrypka xx, Valentyn Kutsev xx
Altınordu: Taha Tepe x, Hakkı Peker x, Berkehan Biçer x, Şahan Akyüz xx, Taha Takır xx, Egehan Gök xx, Berkin Taşkın x (Barışcan Altunbaş dk. 73 x), Metehan Yılmaz xx, Berkay
Görmez xx, Fatih
Ateş x (Altarhan Hidayetoğlu dk. 67 x), Kadir Yurttadur xx
Yedekler: Enes Kalyoncu, Embiya Ayyıldız, Özkan Yılmaz
, Atalay Yıldırım, Atalay Gürel
Teknik Direktör: Ekrem Kaya
Montpellier: Ichalalen xx, Carbonero xx, Vidal xx, Benchama xx, Cidolit xx, Ammour xx, Adouyev xx (Choutier dk. 90 ?), Chotard xx (Ghilas dk. 77 x), Vercruysse xx (Scordato dk 46 x), Robert xx (Vargas dk 90 x), Badu xx
Yedekler: Cozzella,, Morales, Manseri
Teknik Direktör: Frederic Garny
Goller: Berkay (dk 38), Kadir (dk 58) (Altınordu), Berkehan (dk. 11 k.k.), Badu (dk. 42 ve 86), Benchama (dk. 88) (Montpellier) - İZMİR
Altınordu,Montpellier
07 Kasım 2018 Çarşamba 20:22