07 Kasım 2018, 20:22
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UEFA Gençlik Ligi: Altınordu U19: 2 - Montpellier U19: 4

UEFA Gençlik Ligi: Altınordu U19: 2 - Montpellier U19: 4

UEFA Gençlik Ligi Elemeli 2. Tur ilk maçında Altınordu sahasında Fransız temsilcisi Montpellier’e 4-2 mağlup oldu.

UEFA Gençlik Ligi Elemeli 2. Tur ilk maçında Altınordu sahasında Fransız temsilcisi Montpellier'e 4-2 mağlup oldu.

Stat: Bornova

Hakemler: Denys Shurman xx, Andrii Skrypka xx, Valentyn Kutsev xx

Altınordu: Taha Tepe x, Hakkı Peker x, Berkehan Biçer x, Şahan Akyüz xx, Taha Takır xx, Egehan Gök xx, Berkin Taşkın x (Barışcan Altunbaş dk. 73 x), Metehan Yılmaz xx, Berkay Görmez xx, Fatih Ateş x (Altarhan Hidayetoğlu dk. 67 x), Kadir Yurttadur xx

Yedekler: Enes Kalyoncu, Embiya Ayyıldız, Özkan Yılmaz, Atalay Yıldırım, Atalay Gürel

Teknik Direktör: Ekrem Kaya

Montpellier: Ichalalen xx, Carbonero xx, Vidal xx, Benchama xx, Cidolit xx, Ammour xx, Adouyev xx (Choutier dk. 90 ?), Chotard xx (Ghilas dk. 77 x), Vercruysse xx (Scordato dk 46 x), Robert xx (Vargas dk 90 x), Badu xx

Yedekler: Cozzella,, Morales, Manseri

Teknik Direktör: Frederic Garny

Goller: Berkay (dk 38), Kadir (dk 58) (Altınordu), Berkehan (dk. 11 k.k.), Badu (dk. 42 ve 86), Benchama (dk. 88) (Montpellier) - İZMİR Altınordu,Montpellier
07 Kasım 2018 Çarşamba 20:22



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