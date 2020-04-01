UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi
UEFA, Haziran'da oynanması planlanan EURO 2020 play-off maçlarının Eylül ayına ertelendiğini açıkladı.
01.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:20
UEFA, bugün 55 ülke federasyonunun temsilcileri ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Toplanın gündemi ise koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen liglerin durumuydu.
EYLÜL AYINDA OYNANACAK
UEFA'nın aldığı karara göre, Haziran ayında oynanması planlanan tüm milli maçlar ertelendi. Bu maçlar içerisinde EURO 2020 play-off maçları da bulunuyor.
Ertelenen milli maçların tamamı Eylül ayı içerisinde oynanacak.
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Kaynak: AA
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