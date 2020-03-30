UEFA ile 55 ülke federasyonu, 1 Nisan’da toplantı yapacak

UEFA, 55 ülke federasyonu ile birlikte 1 Nisan Çarşamba günü UEFA organizasyonları ve liglerin akıbetiyle ilgili video konferans aracılığıyla toplantı yapılacağını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 55 ülkenin federasyonunun genel sekreterinin 1 Nisan Çarşamba günü toplantıya davet edildiği ve koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler ile ilgili nasıl bir yol izleneceğinin görüşüleceği kaydedildi.

Kaynak: DHA