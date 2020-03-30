UEFA ile 55 ülke federasyonu, 1 Nisan'da toplantı yapacak
UEFA, 55 ülke federasyonu ile birlikte 1 Nisan Çarşamba günü UEFA organizasyonları ve liglerin akıbetiyle ilgili video konferans aracılığıyla toplantı yapılacağını açıkladı.
30.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:40
UEFA, 55 ülke federasyonu ile birlikte 1 Nisan Çarşamba günü UEFA organizasyonları ve liglerin akıbetiyle ilgili video konferans aracılığıyla toplantı yapılacağını açıkladı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, 55 ülkenin federasyonunun genel sekreterinin 1 Nisan Çarşamba günü toplantıya davet edildiği ve koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler ile ilgili nasıl bir yol izleneceğinin görüşüleceği kaydedildi.
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Kaynak: DHA