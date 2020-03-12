UEFA ile ulusal federasyonlar, koronavirüs için toplanacak
UEFA, üyesi olan tüm federasyon ve paydaşlarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında görüşmek amacıyla 17 Mart Salı günü video konferansa çağırdı.
12.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:52
UEFA, üyesi olan tüm federasyon ve paydaşlarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında görüşmek amacıyla 17 Mart Salı günü video konferansa çağırdı.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa genelinde hızla yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dünya çapında salgın ilan edilen virüsün durumunu görüşmek üzere 55 üye federasyon, Avrupa Kulüpler Birliği, Avrupa Ligleri ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) yetkilileri, video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantıda, başta 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) olmak üzere Avrupa kupaları ve ulusal liglere ilişkin alınacak tedbirler masaya yatırılacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa genelinde hızla yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dünya çapında salgın ilan edilen virüsün durumunu görüşmek üzere 55 üye federasyon, Avrupa Kulüpler Birliği, Avrupa Ligleri ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) yetkilileri, video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantıda, başta 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) olmak üzere Avrupa kupaları ve ulusal liglere ilişkin alınacak tedbirler masaya yatırılacak.
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Kaynak: AA
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