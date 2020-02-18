Haberler » Spor » UEFA, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin topunu tanıttı - Spor

UEFA, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin topunu tanıttı

UEFA, İstanbul'da düzenlenecek olan 2020 Şampiyonlar Ligi Finali'nde kullanılacak olan topu resmi internet sitesinden tanıttı.

18.02.2020 12:45 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:45UEFA, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin topunu tanıttı
UEFA, 'da düzenlenecek olan 2020 Şampiyonlar Ligi Finali'nde kullanılacak olan topu resmi internet sitesinden tanıttı.

UEFA, 2020 yılında İstanbul'da düzenlenecek olan Şampiyonlar Ligi finalinde kullanılacak topu tanıttı. 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalin resmi maç topunda İstanbul temaları göze çarpıyor. Topun tasarımın merkezinde Doğu ve Batı'yı birleştiren İstanbul Boğazı yer alıyor.

UEFA'nın resmi sitesinden yayımlanan fotoğraflarda final topunun, şampiyonluğa ulaşan takımın müzesine götüreceği kupayla birlikte Atatürk Olimpiyat Stadı ve Haliç'te çekilmiş görselleri bulunuyor. - İSTANBUL

Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbul, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
09:17  Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı
18.02.2020 14:00:46