Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi ve Polonya'daki Avrupa Ligi final maçlarını süresiz erteledi - Haberler

UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi ve Polonya'daki Avrupa Ligi final maçlarını süresiz erteledi

Karşılaşmaların oynanacağı tarihler, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin öncülüğünde kurulan çalışma grubu tarafından belirlenecek ve daha sonra açıklanacak.

23.03.2020 21:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:46
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi ve Polonya'daki Avrupa Ligi final maçlarını süresiz erteledi
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) yeni tip koronavirüs Covid-19 salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmalarının ertelendiğini açıkladı, müsabakalar için yeni tarih vermedi. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin, 30 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanıyordu.

UEFA yaptığı açıklamada, mayıs ayında oynanması planlanan erkek futbolunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmaları ile kadın futbolundaki Şampiyonlar Ligi finalinin koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendiği açıkladı.
Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Avrupa, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Fransa’da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı rekor kırdı Haberler
Fransa'da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı rekor kırdı
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya’da sevindiren gelişme! ’1 numaralı hasta’ iyileşti Haberler
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Kendisini karantiya alan Merkel’in test sonucu belli oldu Haberler
Kendisini karantiya alan Merkel'in test sonucu belli oldu
7 milyonluk ihmal! Koronavirüs dünyaya böyle yayıldı Haberler
7 milyonluk ihmal! Koronavirüs dünyaya böyle yayıldı
Korona vurguncusu zenginlere test satarak bir haftada 19 milyon TL kazandı Haberler
Korona vurguncusu zenginlere test satarak bir haftada 19 milyon TL kazandı
Trump’ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Haberler
Trump'ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
IMF’den koronavirüs için bir iyi bir kötü haber Haberler
IMF'den koronavirüs için bir iyi bir kötü haber
Görüntüler yürek parçaladı! Hastalar acı içinde böyle yardım bekledi Haberler
Görüntüler yürek parçaladı! Hastalar acı içinde böyle yardım bekledi

Son Dakika Dünya Haberleri

Koronavirüsten can kaybı 37'ye yükseldi - Haberler Koronavirüs: 'Sosyal mesafe' ve 'kendini izole etmek' ne demek? - Haberler Kastamonu'da yasağa uymayan 65 yaş üstü 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza - Haberler - Ferhat Göçer'den "Evde Kal" çağrısına konserli destek - Haberler Hırsızların yeni gözdesi: Toptancı depoları - Haberler Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti - Haberler Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi - Haberler Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı - Haberler Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti - Haberler New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı - Haberler
Loading