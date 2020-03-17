UEFA, koronavirüs nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bir yıl erteleme kararı aldı.
UEFA, koronavirüs nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bir yıl erteleme kararı aldı.
17.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:22
UEFA, koronavirüs nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bir yıl erteleme kararı aldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
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