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UEFA, koronavirüs nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bir yıl erteleme kararı aldı.

UEFA, koronavirüs nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bir yıl erteleme kararı aldı.

17.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:22
UEFA, koronavirüs nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bir yıl erteleme kararı aldı.
UEFA, koronavirüs nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bir yıl erteleme kararı aldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: AA

Etiketler : Futbol, Avrupa, Spor

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