Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

UEFA, koronavirüs nedeniyle hazirandaki bütün milli maçları erteledi

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off'ları dahil haziranda oynanması planlanan bütün milli maçları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erteledi.

01.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:00
UEFA, koronavirüs nedeniyle hazirandaki bütün milli maçları erteledi
UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off'ları dahil haziranda oynanması planlanan bütün milli maçları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erteledi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, birliğe üye 55 ülke federasyonu ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, haziranda oynanması planlanan tüm kadın ve erkek milli takım maçlarının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçları ve 2021 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin de bu kapsamda ertelendiği bildirildi.
Hazırlık maçları dahil UEFA organizasyonu kapsamındaki bütün maçların ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiş sayılacağı ifade edildi.
Mayıs ve temmuz aylarındaki 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası ve 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamındaki maçların iptal edildiği, 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası, 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası maçları ile nisandaki Futsal Şampiyonlar Ligi maçlarının da ertelendiği belirtildi.
2020-2021 sezonundaki kulüp organizasyonlarına kayıt için belirlenen tarihlerin de ertelendiği kaydedildi.
Ayrıca, koronavirüsün oluşturduğu belirsizlik ortamı nedeniyle, 2020-2021 sezonu için belirlenen lisanslama ve kulüplerin finans durumlarına yönelik değerlendirme tarihlerinin de askıya alındığı belirtildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Futbol, Avrupa, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››UEFA, koronavirüs nedeniyle hazirandaki bütün milli maçları erteledi - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Bugüne özel paylaşım! Kevin Durant Afyon Belediyespor’da Spor
Bugüne özel paylaşım! Kevin Durant Afyon Belediyespor'da
Rıdvan Yılmaz: Beşiktaş benim hayatım Spor
Rıdvan Yılmaz: Beşiktaş benim hayatım
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021’e ertelendi Spor
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi
Türk futbolu, koronavirüs nedeniyle ikinci kaybını verdi! Spor
Türk futbolu, koronavirüs nedeniyle ikinci kaybını verdi!
UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile ilgili kararını verdi Spor
UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile ilgili kararını verdi
Trabzonspor’dan ayrılan Obi Mikel, Brezilya yolcusu Spor
Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel, Brezilya yolcusu
Selçuk İnan’dan yönetime çağrı: Her türlü fedakarlığa hazırım Spor
Selçuk İnan'dan yönetime çağrı: Her türlü fedakarlığa hazırım
UEFA, tüm milli maçları erteledi! İşte yeni başlangıç tarihi Spor
UEFA, tüm milli maçları erteledi! İşte yeni başlangıç tarihi

Son Dakika Spor Haberleri

19:07: Corona virüsü karantinasındaki Fatih Terim'in hastane günleri nasıl geçti? - Spor 19:02: Wimbledon Tenis Turnuvası koronavirüs nedeniyle iptal edildi - Spor 18:47: Henry Onyekuru: "Sonsuza kadar o anı hatırlayacağım..." - Spor 18:47: Son dakika... Wimbledon'a corona virüs engeli! İptal edildi - Spor 18:31: Medipol Başakşehirli futbolculardan 'evde kal' çağrısı - Spor 18:29: Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi - Spor 17:40: Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı - Spor 17:20: Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü - Spor 17:18: Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor - Spor 16:58: Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım - Spor 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber