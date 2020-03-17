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UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor

UEFA'nın koronavirüs salgını nedeniyle bugün yapacağı acil toplantıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. UEFA'nın, ülke liglerinde lider durumda bulunan takımların şampiyon ilan edilmesine yönelik bir eğilimi olduğu ancak ertelenmesi beklenen EURO 2020 ile ilgili alınacak kararla buna gerek kalmayacağı belirtildi.

17.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:27

UEFA'nın 55 üye ülkenin federasyonları, Avrupa Kulüpler Birliği ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği gibi paydaşlarıyla gerçekleştireceği bugünkü toplantı öncesinde dikkat çekici iddialar ortaya atıldı.

İspanya'nın AS gazetesi, liglerin tamamlanamaması durumunda, mevcut liderlerin UEFA tarafından şampiyon ilan edilebileceğini öne sürdü.

EURO 2020 ERTELENİRSE GEREK KALMAYACAK

UEFA'nın EURO 2020'yi ertelemesinin beklenmesi nedeniyle, böyle bir seçeneğe gerek kalmayacağının ise altı çizildi. Çünkü bu durumda ülke liglerinin yaz aylarında kendi sezonlarını tamamlamak için önlerinde zaman olacak.

Bunun mümkün olmaması durumundaysa UEFA'nın liglerin iptal edildiği andaki sıralamayı göz önüne alarak buna göre gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne katılacak takımlarını belirleyeceği ifade edildi.

"ŞAMPİYONLARA ÜLKE FEDERASYONLARI KARAR VERİR"

Öte yandan UEFA yetkilileri konuyla ilgili yaptıkları açıklamada "UEFA'nın şampiyonu belirleme hakkı yok. Buna sadece ülke federasyonları karar verir. Bizim bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok" ifadelerini kullandı.

EURO 2020'Yİ ERTELEMEK İÇİN 300 MİLYON EURO TALEP EDECEKLER

UEFA'nın toplantısı öncesinde dikkat çekici bir iddia daha ortaya atıldı.

İngiliz gazeteci David Ornstein, korovirüs tehdidi nedeniyle büyük ihtimalle tarihi değiştirilecek EURO 2020'yi ertelemenin bedeli olarak UEFA'nın kulüplerden ve liglerden 300 milyon euro talep edeceğini savundu.

Turnuvanın bir yıl sonraya ertelenmesinin düşünüldüğü ancak bunun oldukça maliyeti olacağı bildirildi.

Bir kısım şartlara bağlı olarak gerçekleşebilecek 2021 yazına ertelemenin, maliyetin karşılaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi.

(Milliyet)

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Etiketler : Avrupa, Spor

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Yorumlar (1)
AKLIMA DA GELMİŞTİ:geçen hafta yazmıştım ben, mevcut puan tablosuna göre ligler bitsin, düşen düşsün, çıkan çıksın, Trabzonspora şampiyonluk hayırlı olsun
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