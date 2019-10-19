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UEFA: Kosova ve Rusya takımları birbirleriyle karşılaşmayacak

UEFA, güvenlik riskleri nedeniyle Kosova ile Rusya futbol takımlarının Avrupa kupalarında birbirleriyle karşılaşmamasına karar verdi.

19.10.2019 13:16UEFA: Kosova ve Rusya takımları birbirleriyle karşılaşmayacak

UEFA, güvenlik riskleri nedeniyle Kosova ile Rusya futbol takımlarının Avrupa kupalarında birbirleriyle karşılaşmamasına karar verdi.

UEFA tarafından yapılan açıklamada, Kosova ve Rusya futbol takımlarının güvenlik riskleri nedeniyle UEFA'nın organizasyonlarında birbirlerine rakip olmayacağı bildirildi. Uygulamanın yeni bir karar alınıncaya kadar süreceği belirtildi. Açıklamada, ayrıca, 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda yer alan iki ülke milli takımlarının maçlarını tarafsız sahalarda oynayacağı kaydedildi.



Kosova, Avrupa, Rusya, Spor

Kaynak: DHA

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