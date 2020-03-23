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UEFA, ‘kurtarma paketi’ hazırlayabilir

Yeni tip koronavirüs salgınından dolayı liglerin tamamlanamaması durumunda yaklaşık 7 milyar euro zarara uğraması beklenen Avrupa futbolu için kurtarma paketi hazırlanabilir.

23.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:08
UEFA, ‘kurtarma paketi’ hazırlayabilir
Yeni tip koronavirüs salgınından dolayı liglerin tamamlanamaması durumunda yaklaşık 7 milyar euro zarara uğraması beklenen Avrupa futbolu için kurtarma paketi hazırlanabilir.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Avrupa, Ekonomi

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