UEFA, ‘kurtarma paketi’ hazırlayabilir
Yeni tip koronavirüs salgınından dolayı liglerin tamamlanamaması durumunda yaklaşık 7 milyar euro zarara uğraması beklenen Avrupa futbolu için kurtarma paketi hazırlanabilir.
23.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:08
Yeni tip koronavirüs salgınından dolayı liglerin tamamlanamaması durumunda yaklaşık 7 milyar euro zarara uğraması beklenen Avrupa futbolu için kurtarma paketi hazırlanabilir.
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Kaynak: Dunya.com