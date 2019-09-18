Haberler » Spor » Haber

UEFA Mentörü Larsen, Süper Lig hakemleriyle buluştu

UEFA Mentörü ve FIFA Eğitimcisi Jorn West Larsen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Hakem Gelişim Programları çerçevesinde Türkiye'ye geldi.

18.09.2019 16:30UEFA Mentörü Larsen, Süper Lig hakemleriyle buluştu
UEFA Mentörü ve FIFA Eğitimcisi Jorn West Larsen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Hakem Gelişim Programları çerçevesinde Türkiye'ye geldi.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Larsen, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan bazı maçları izledi ve hakemlerle maç sonu geri bildirim toplantıları yaptı.
Maç kontrolü, hakem kişiliği ve ileri düzey hakemlik teknikleri ile ilgili yapılan bu çalışmaların ilerleyen haftalarda da devam edeceği bildirildi.
Jorn West Larsen'in Süper Lig'de izlediği maçlar ve hakemleri şöyle:
Galatasaray-Kasımpaşa: Ali Palabıyık
Medipol Başaksehir-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
Çaykur Rizespor-Göztepe: Abdülkadir Bitigen
Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
19:30 Erol Bulut: "Fenerbahçe maçında takımımız haklı yere 3 puan almıştır"
19:30 Canlı yayın duyurusu
19:20 Yeni Malatyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
19:16 Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
19:13 Milli halterci Şaziye Erdoğan, Dünya şampiyonu
19:12 "Saçmalayan birine yanıt vermeye kalkınca siz de saçmalarsınız"
19:05 Ünal karaman: ülkemizi mutlu etmek istiyoruz