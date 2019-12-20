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Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı

Son dakika haberi; UEFA, asker selamı nedeniyle Milli Takım'a kınama cezası, TFF'ye ise 50 bin Euro para cezası verdi. Kınanan oyuncularımız tek tek açıklandı.

20.12.2019 22:02 | Son Güncelleme: 20.12.2019 22:36

UEFA, Arnavutluk ve Fransa maçlarında oyuncularımızın verdiği asker selamı nedeniyle oyunculara ve TFF'ye kınama cezası verdiğini açıkladı. Öte yandan TFF'ye 50 bin Euro para cezası verildi.

UEFA'NIN KINAMA CEZASI VERDİĞİ OYUNCULARIMIZ

Soruşturma sonucunda asker selamının "politik içerikli, uygun olmayan bir davranış olarak görüldüğü" belirtilerek, sporun doğasına aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle söz konusu maçlarda asker selamı veren futbolcular Merih Demiral, Umut Meraş, Burak Yılmaz, Mert Günok, Zeki Çelik, Cenk Tosun, Mahmut Tekdemir, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Sinan Bolat, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç ve İrfan Can Kahveci'ye kınama cezası verildi.

50 BİN EURO PARA CEZASI

Asker selamının yanı sıra Türkiye ile Fransa arasında oynanan maçta yaşanan tribün olaylarının da göz önüne alındığının vurgulandığı açıklamada, TFF'ye 50 bin avro para cezası verildiği kaydedildi.

Türkiye ile Bulgaristan arasında 19 Kasım'da oynanan 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme maçında yaşanan benzer olaylar nedeniyle futbolcular ve federasyona açılan disiplin soruşturması ise kapatıldı.

PAULO DYBALA'YA CEZA YA DA KINAMA YOK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Atletico Madrid arasında 26 Kasım'da oynanan maçta gol atmasının ardından takım arkadaşı Merih Demiral'ın yanına koşarak asker selamı veren Arjantinli futbolcu Paulo Dybala hakkında açılan disiplin soruşturmasında da cezaya gerek görülmedi.

BAŞAKŞEHİR'E DE CEZA VERİLMİŞTİ

UEFA, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile yaptığı ve 1-0 kazandığı maçta asker selamı verdikleri gerekçesiyle İrfan Can Kahveci, Robinho, Edin Visca, Okechukwu Godson Azubuike, Junior Caiçara ve Mehmet Topal'a da kınama cezası vermişti.

Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor


HABER YORUMLARI (21)
ELAZIĞ 23: Kim Takar Bunları
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0 0
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HMM: kazandiklari parayi UEFA tekrar veriyorlar neyse birsey kaybetmediler
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4 2
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CIHAN CIHAN: HER YOLU DENIYORLAR BASAMIYORLAR BILMIYORLARKI BU MILLET TURKUYLE KURDUYLE LAZIYLA ALEVISIYLE CERKEZIYLE ZAZASIYLA BIRDIR BOLUNMEZDIR
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7 6
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BARIŞ PINARI HAREKATINDA DİŞİNİ GÖSTEREMEYENLER, BU YOLLA BİZİ CEZALANDIRMAK İSTİYOR. . . . . LAKİN BAŞARAMAZLAR. . . . . . . BU ÜLKEDE LAZ. KÜRT. ÇERKEZ. . BOŞNAK. ARNAVUT. NE SAYARSANIZ. . BİZ TÜRK MİLLETİYİZ. TÜRKİYEYİZ. NET. . . . . .
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1 3
FERHAD FERHAD: ZORLA GÜZELLİK OLMAZ ASLANIM. GEÇTİ BORUN PAZARI.
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3 2
YOZGATLI HACI OSMAN: OH OLMUŞ, BU CEZA AZ BİLE, FUTBOL VE POLİTİKA AYRI ŞEYLER. DERS OLSUN.
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12 11
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MARMARA KAZIM: YORGO''MUSUN. . ?
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4 2
HERSLİ VURAN: yozgattan gevşek pek çıkmaz dı. neyse
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1 6
EHHH: Kinadiginiz kına size olsun güzel güzel yakın anlayana ????
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2 3
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ERZİNCAN CİMİN: Ne Mutlu Türküm diyene iyiki türk doğmuşum rabbime şükürler olsun
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36 9
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