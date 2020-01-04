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UEFA ofsayt kuralını değiştiriyor! 12 cm esneklik

Gittikçe artan ofsayt tartışmaları sonrası UEFA harekete geçti. Polonya ve Rus basınında yer alan haberlere göre 1 Haziran'dan sonra ofsayt kuralı değişecek. Yeni kurala göre ofsayta 12 cm esneklik getirilecek.

04.01.2020 13:36 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:59

UEFA futboldaki tartışmaları daha da alevlendirecek bir kararın arifesinde. Avrupa basınında yer alan haberlere göre UEFA, ofsayt kuralında radikal bir değişikliğe gidiyor ve 12 cm'ye kadar olan hataların ihlal sayılmamasını ön görüyor. Bu konuda hazırlanan taslak öneriye göre hücum oyuncusu, rakip oyuncudan 12 cm kadar daha kaleye yakın olması halinde hakemin verdiği gol kararı geçerli sayılabilecek.

EURO 2020'DE UYGULANMASI KONUŞULUYOR

ve Rus basınında yer alan haberlerde VAR'daki ofsayt kuralı 12 cm sapma dikkate alındıktan sonra uygulanacak. Yeni kuralda, hücum oyuncusunun kolu, dirseği, ayağı rakipten önde olursa bu ofsayt olarak dikkate alınmayacak, vücudun önde olması esas kabul edilecek. Yeni kuralın Şubat'ta yapılacak IFAB toplantısında resmileştirilmesi ve 1 Haziran'dan sonra yürürlüğe girmesi planlanıyor. Hatta kuralın EURO 2020'de uygulanıp, uygulanmaması da tartışılacak.

(Akşam)

UEFA ofsayt kuralını değiştiriyor! 12 cm esneklik

Polonya, Spor


HABER YORUMLARI (7)
KARTAL NADO: ne saçma olmuş ! dakka başı vara gidilecek bu durumda . . ölçüp , bilecek mi yani ? aaa meğer , 11. 59 santimmiş , devam , yok , 12. 01 santimmiş , ofsayt ! şaka gibi . . :)
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GALA1905: Bu habere en cok burak sevinmistir.
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MEHMET: Nasıl Ölçüyorlar
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MEMLEKETİM: Bizim hakemler Anadolu takimlarinin lehine sifir tolarans, Istanbul takimlarinin lehine 1 metreye göz yumarlar.
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SEYFİ CEREN: 12cm yi maç esnasında neyle ölçecekler çok garip
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ULVİ: Futbolculara cip takin bence.
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SARI KIRMIZI: Burak Yılmaz hadi yine iyisin.
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