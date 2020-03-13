UEFA, önümüzdeki hafta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini...
UEFA, önümüzdeki hafta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı.
13.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:14
UEFA, önümüzdeki hafta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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