UEFA Pro Lisans Kursu'nun Üçüncü Etabı Başladı

Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Kursu'nun üçüncü etabı, İstanbul
'da başladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin ev sahipliğindeki kursun açılışında, sezon sonunda A Milli Takım'daki görevine başlayacak olan Beşiktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş
, antrenörlükte yeni trendler ve antrenörlük ilkeleri konularını içeren bir konuşma yaptı. TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç
Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas
da açılışta hazır bulundu.
3 Haziran'a kadar sürecek kursta; Yücel Uyar, Mehmet Ekşi, Nur Mustafa Gülen
ve Nedim Karadeniz
, antrenör eğitmeni olarak yer alıyor. UEFA Pro Lisans Kursu'na Sergen Yalçın
, Arif Ufuk Kahraman, Ayhan Akman
, Erdoğan Özdoğan, Eren Şafak
, Fazlı Tan, Fethi Çokkeser, Gökhan Uzungüngör, Hakan Bozdağ, Hüseyin Çimşir, İlhan Özer, Kadir Akbulut
, Münir Yıldırım, Mehmet Kaplan
, Mehmet Kenan Öztürk
, Osman Akyol
, Murat Aslan
, Mustafa Gürsel
, Önder Engin, Recep Karatepe
, Recep Umut, Veyis Kanber, Volkan Kazak
ve Yalçın Koşukavak
katılıyor.
Futbol
, Türkiye Futbol Federasyonu
, Spor
Kaynak: AA