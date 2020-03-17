UEFA resmen açıkladı: Euro 2020 bir yıl ertelendi!
UEFA, bugün 55 üye federasyon ile gerçekleştirilen telekonferansın ardından EURO 2020'nin korona virüs tehdidi nedeniyle bir yıl ertelendiğini resmen açıkladı.
17.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:40
UEFA, bugün 55 üye federasyon ile gerçekleştirilen telekonferansın ardından EURO 2020'nin korona virüs tehdidi nedeniyle bir yıl ertelendiğini resmen açıkladı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüs, hayatın her alanını olduğu gibi spor camiasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. UEFA, virüsün Avrupa 'da da etkili olmasının ardından bugün 55 üye federasyon ile telekonferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesi kararlaştırıldı. UEFA, kararı internet sitesinden de resmi olarak duyurdu.
Açıklamada, kulüp ve ulusal bazdaki tüm UEFA organizasyonlarının hem kadınlarda hem de erkeklerde ikinci bir bildirime kadar durdurulduğu belirtildi. Mart ayının sonunda yapılması planlanan UEFA EURO 2020 play-off maçları ve dostluk maçlarının, durumun gözden geçirilmesine bağlı olarak haziran ayının başında oynanabileceği ifade edildi.
Öte yandan toplantıda sezonun tamamlanmasına ve bugün alınan kararların neden olabileceği sonuçlara yönelik takvim çözümlerini incelemek için liglerin ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla bir çalışma grubu oluşturuldu.
(İHA)
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüs, hayatın her alanını olduğu gibi spor camiasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. UEFA, virüsün Avrupa 'da da etkili olmasının ardından bugün 55 üye federasyon ile telekonferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesi kararlaştırıldı. UEFA, kararı internet sitesinden de resmi olarak duyurdu.
Açıklamada, kulüp ve ulusal bazdaki tüm UEFA organizasyonlarının hem kadınlarda hem de erkeklerde ikinci bir bildirime kadar durdurulduğu belirtildi. Mart ayının sonunda yapılması planlanan UEFA EURO 2020 play-off maçları ve dostluk maçlarının, durumun gözden geçirilmesine bağlı olarak haziran ayının başında oynanabileceği ifade edildi.
Öte yandan toplantıda sezonun tamamlanmasına ve bugün alınan kararların neden olabileceği sonuçlara yönelik takvim çözümlerini incelemek için liglerin ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla bir çalışma grubu oluşturuldu.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Güncel
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı