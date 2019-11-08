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UEFA resmen açıkladı! İşte güncel kulüp puanları

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde bu hafta oynanan maçların ardından ülke puan sıralamasını güncelledi.

08.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:49

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Ligi'nde yer alan takımlarımızın puanları güncellendi. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0 yenilen Galatasaray, sıralamada 2 sıra geriledi. Avrupa Ligi'nde yer alan Başakşehir, ve Trabzonspor arasında bu hafta galibiyet alan tek takım ise Başakşehir oldu. Beşiktaş ise Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçı da kaybetti.

İşte takımların güncel puanları ve sıralamaları:

171-Trabzonspor: 6.280

93- Başakşehir: 15.500

64- Galatasaray: 22.500

47- Fenerbahçe: 31.500

25- Beşiktaş: 54.000

24- Dynamo Kiev: 54.000

23- Villarreal: 56.000

22- Zenit: 62.000

21- Ajax: 65.500

20- Benfica

19- Napoli: 68.000

18- Lyon: 69.000

17- Porto: 71.000

16- Shakhtar Donetsk: 71.000

15- Roma: 73.000

14- Chelsea: 75.000

13- Dortmund: 76.000

12- Tottenham: 78.000

11- Sevilla: 84.000

10- Manchester United: 85.000

9- Arsenal: 88.000

8- Liverpool: 91.000

7- Paris Saint Germain: 94.000

6- Manchester City: 102.000

5- Juventus: 106.000

4- Bayern Münih: 112.000

3- Atletico Madrid: 114.000

2- Barcelona: 114.000

1- Real Madrid: 126.000

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UEFA resmen açıkladı! İşte güncel kulüp puanları

Beşiktaş, Avrupa, Spor


HABER YORUMLARI (7)
BJK: FOTBOLUMUZ ÇOK KÖTÜ. 11 YABANCIYLA OYNUYORUZ VE YERLİLERDEN MİLLİ BAŞARI BEKLİYORUZ. BU KURAL DEĞİŞMELİ ZİHNİYET DEĞİŞMELİ. ALTYAPI ZORUNLU OLMALI. PARASI OLANIN DEĞİL YETENEĞİ OLANIN ELİNİ TUTUP YÜKSELTMELİYİZ.
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TURANCI TÜRK: 25- Beşiktaş: 54. 00024- Dynamo Kiev: 54. 00023- Villarreal: 56. 00022- Zenit: 62. 00021- Ajax: 65. 500 AVRUPA FATİHİ NEREDE YAVVVV
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AHMET USTA: DÜNYADA AVRUPA KUPASINI ALIPTA BÖYLE DİBE BATAN TEK TAKIM HERHALDE YAZIK OLDU ÜLKE PUANIMIZA
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KOÇUM: ülke puanının içine ettiniz yazık !
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GSLİ: TÜRK FUTBOLUN İÇİNE ETMESEYDİNİZ BUNLAR OLMAZDI NİHATIN SOYTARISI
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X: REZİLSİN 6ALATASARAY :d
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ASLAN: REALİ BİZ 1. YAPTIKKKKK
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