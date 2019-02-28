28 Şubat 2019, 21:01
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UEFA, Ricardo Quaresma'ya 3 Maç Ceza Verdi

UEFA, Malmö maçında kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'ya 3 maç ceza verdi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında Beşiktaş'ın sahasında Malmö'ye 1-0 yenildiği maçta Portekizli yıldız Ricardo Quaresma 65. dakikada Hakem Luca Banti tarafından kırmızı kartla cezalandırmıştı.

BU SEZON 3 GOL, 12 ASİSTİ BULUNUYOR

UEFA, Portekizli futbolcunun yaptığı hareketi "rakibe saldırı" olarak değerlendirerek, 3 maç ceza verildiğini açıkladı. Bu sezon siyah-beyazlı formayla 26 maça çıkan tecrübeli oyuncu 3 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

Malmö, Ricardo Quaresma, Yenikadinda Gösterme, Spor


YORUMLAR (3)
ÜMİT 70: Gülegüle gitsin o senol fikret necip masör necati oğuzhan kaleci tolga zengin caner erkin burak yılmaz lens ...al serdar adalı yi al sergen yalçını ....Fabri tosun paşa yi al...kargaşaya bonservisiyle al..karışma gerisine
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MEMLEKETİM: Besiktas unutturmaya calisiyordu.
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BUGATTİ: 3 Mac Sonra Zaten ülkesine Gidiyor.. :)
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