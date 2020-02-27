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UEFA Şampiyonlar Ligi finaline doğru

İstanbul'da 30 Mayıs'ta yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin hazırlıkları kapsamında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

27.02.2020 22:30 | Son Güncelleme: 27.02.2020 22:30UEFA Şampiyonlar Ligi finaline doğru
'da 30 Mayıs'ta yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin hazırlıkları kapsamında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, final maçının oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen toplantıda güvenlik, ulaşım, tanıtım çalışmaları ve yayınlarla ilgili hazırlıklar gözden geçirildi.
Toplantıya TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çağlar ve Nuri Akın, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir ile İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Genel Sekreteri Tolga Yazıcı katıldı.
UEFA Operasyonlar Direktörü Sharon Burkhalter-Lau ile UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Proje Yöneticisi Didier Andrist'in yanı sıra diğer kurum ve kuruluşların yetkilileri de toplantıda hazır bulundu.

Atatürk Olimpiyat Stadı, UEFA Şampiyonlar Ligi, İstanbul, Spor

Kaynak: AA

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