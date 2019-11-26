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UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 1 - Club Brugge: 1 (Maç sonucu)

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, Belçika temsilcisi Club Brugge'ü konuk etti.

26.11.2019 22:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:13UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 1 - Club Brugge: 1 (Maç sonucu)
Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında , Belçika temsilcisi Club Brugge'ü konuk etti. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını Adem Büyük'ün golüyle önde kapattığı mücadeleden, 90+2. dakikada yediği golle 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Diatte'nin düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Vanaken kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği top Muslera'da kaldı.

70. dakikada sol kanattan bindiren Ömer Bayram, son çizgiye iner inmez arka direkteki Adem Büyük'e ortasını yaptı. Bu futbolcunun zor pozisyonda vuruşunda top az farkla auta gitti.

75. dakikada sağ kanatta rakibinden kaptığı topla ceza sahası ön çizgisine gelen Feghouli, sol ayağıyla yerden vurdu ancak kaleci Mignolet gole izin vermedi.

78. dakikada Galatasaray ceza sahası içinde topla buluşan de Ketelaere, müsait pozisyondaki Schrijvers'i gördü. Bu futbolcunun gelişine şutunda top az farkla üstten auta gitti.

80. dakikada Belhanda'dan seken top, Schrijvers'in önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında savunmanın arkasına sarkan Okereke'nin şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

90+2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Diatta ceza sahası ön çizgisine kadar gidip sol ayağıyla yerden plase bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 1-1

90+2. dakikada attığı gol sonrasında Club Brugge tribünlerine giderek formasını çıkaran Diatte, bu hareketi sonrasında ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+2. dakikada yaşanan gol sevinci sırasında korner bayrağına tekme atan Mata, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ivan Kruzliak xx, Tomas Somolani xx, Branislav Hancko xx

Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xx, Donk xxx, Marcao xx, Nagatomo x, Seri xxx (Erencan Yardımcı dk. 90+4 ?), Lemina xxx, Feghouli x, Belhanda x (Emre Mor dk. 87 ?), Ömer Bayram xxx (Selçuk İnan dk. 80 x), Adem Büyük xxx

Yedekler: Okan Kocuk, Emin Bayram, Gökay Güney, Işık Kaan Arslan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Club Brugge: Mignolet xx, Mata xx, Mechele xx, Simon Deli xx, Ricca xx, Rits xx (De Ketelaere dk. 46 xx), Balanta xxx, Vanaken xxx, Bonaventure xx (Schrijvers dk. 58 xx), Diatta xxx, Openda x (Okereke dk. 77 xx)

Yedekler: Horvath, Sobol, Kossounou, Tau

Teknik Direktör: Philippe Clement

Goller: Adem Büyük (dk. 11) (Galatasaray), Diatte (dk. 90+2) (Club Brugge)

Kırmızı kartlar: Diatte (dk. 90+2) Mata (dk. 90+2) (Club Brugge)

Sarı kartlar: Lemina, Mariano, Nagatomo, Emre Mor, Muslera, Hasan Şaş (Yardımcı Antrenör) (Galatasaray), Ricca, Mata, Diatta, Philippe Clement (Teknik direktör) (Club Brugge) - İSTANBUL

Galatasaray, Club Brugge, Spor

Kaynak: İHA

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