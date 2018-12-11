UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 1 - Porto: 2 (İlk Yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Galatasaray
, taraftarı önünde Portekiz
temsilcisi Porto
'yu ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Feghouli'nin kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa ceza sahası dışından Ndiaye vurdu. Top bir anda Eren'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleciden seken topu Rodrigues tamamladı ancak savunma çizgi üzerinde müdahale etti. Bu pozisyonda Galatasaraylı futbolcular uzun süre penaltı itirazında bulundu.
13. dakikada Fernando'nun pasında sol kanatta topla buluşan Rodrigues, ceza sahasına girer girmez çok sert vurdu, kaleci Casillas
bu pozisyonda gole izin vermedi.
14. dakikada sağ kanattan bindiren Feghouli, rakibinin sağından atıp solundan geçerek ceza sahası içine girdi ve müsait durumdaki Eren'i gördü. Eren Derdiyok
zoru başarıp topu yandan auta attı.
17. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Alex Telles
, kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arkasına sarkan Felipe, kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 0-1
40. dakikada sol kanatta topla buluşan Hernani ceza sahası içine girer girmez Mariano'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Kulbakov penaltı noktasını gösterdi.
42. dakikada Hernani'nin düşürülmesi sonrasında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Marega, topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı. 0-2
45. dakikada Ndiaye'nin pasında topla buluşan Rodrigues, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Kulbakov penaltı noktasını gösterdi.
45+1. dakikada Rodrigues'in düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Feghouli düzgün bir vuruş yaparak Casillas'ı mağlup etti. 1-2
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Aleksei Kulbakov xx, Dimitri Zhuk xx, Oleg Maslyanko xx
Galatasaray: Muslera
xx, Mariano x, Maicon
x, Ozan Kabak
xxx, Nagatomo xx, Donk x, Fernando xx, Ndiaye xxx, Feghouli xxx, Rodrigues xx, Eren x
Yedekler: İsmail, Ahmet Çalık
, Selçuk
, Linnes, Ömer, Onyekuru, Muğdat
Teknik Direktör: Fatih
Terim
Porto: Casillas xx, Maxi Pereira
xx, Felipe xxx, Diogo Leite xx, Alex Telles xxx, Herrera xxx, Danilo
xx, Sergio Oliveira xxx, Adrian Lopez
xx, Hernani xxx, Marega xx
Yedekler: Vana, Awaziem, Brino Costa, Brahimi, Oliver
Torres, Jorge, Andre Pereira
Teknik Direktör: Sergio Concieçao
Goller: Felipe (dk. 17), Marega (dk. 42 pen.) (Porto), Feghouli (dk. 45+1 pen.) (Galatasaray) - İSTANBUL
Portekiz,Porto,Galatasaray
11 Aralık 2018 Salı 21:53