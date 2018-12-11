UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 2 - Porto: 3 (Maç Sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Galatasaray
, taraftarı önünde Portekiz
temsilcisi Porto
'yu konuk etti. Sarı-kırmızılılar rakibine sahasında 3-2 kaybederken, 67. dakikada 1 de penaltıdan yararlanamadı. Galatasaray, Schalke
'nin sahasında Lokomotiv Moskova
'yı 1-0 mağlup etmesiyle, grubu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa
Ligi'nde devam edecek.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eren Derdiyok
, ceza sahası yayı önündeki Rodrigues'e pasını aktardı. Bu futbolcunun şutunda top Casillas
'ta kaldı.
56. dakikada Galatasaray çok etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Feghouli, bekletmeden Onyekuru'ya pasını aktardı. Onyekuru'nun sert şutu az farkla üstten auta gitti.
57. dakikada Ozan'ın kaptırdığı topta ceza sahası içine giren Hernani, pasını Sergio Oliveira'ya aktardı. Bu futbolcu rahat pozisyonda topu filelere gönderdi. 1-3
59. dakikada Feghouli'nin kullandığı köşe vuruşunda Maicon
'a çarpan top Eren'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden çektiği şut üstten auta gitti.
65. dakikada Mariano'nun pasında topla buluşan Rodrigues, savunmanın arkasına sarkan Eren'e çok güzel bir pas çıkardı. Eren'in dokunuşunda top ağlara gitti. 2-3
66. dakikada Feghouli'nin pasında topla buluşan Rodrigues, Maxi Pereira
'dan müthiş bir hareketle sıyrıldı ancak yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
67. dakikada kazanılan penaltı atışında yeniden topun başına geçen Feghouli, bu kez çok sert vurdu. Top önce üst direğe, ardından da kale çizgisine çarpıp oyun alanına geri döndü.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Aleksei Kulbakov xx, Dimitri Zhuk xx, Oleg Maslyanko xx
Galatasaray: Muslera
xx, Mariano xxx, Maicon xx, Ozan Kabak
xx, Nagatomo xx, Donk x (Onyekuru dk. 46 x), Fernando xx, Ndiaye xx, Feghouli xxx (Muğdat dk. 89 ?), Rodrigues xxx, Eren xx
Yedekler: İsmail, Ahmet Çalık
, Selçuk
, Linnes, Ömer
Teknik Direktör: Fatih
Terim
Porto: Casillas xx, Maxi Pereira xx, Felipe xxx, Diogo Leite xx, Alex Telles
xxx, Herrera xxx, Danilo
xxx, Sergio Oliveira xxx (Awaziem dk. 82 ?), Adrian Lopez
xxx (Andre Pereira dk. 73 xx), Hernani xxx (Jorge dk. 73 x), Marega xxx
Yedekler: Vana, Brino Costa, Brahimi, Oliver
Torres
Teknik Direktör: Sergio Concieçao
Goller: Felipe (dk. 17), Marega (dk. 42 pen.), Sergio Oliveira (dk. 57) (Porto), Feghouli (dk. 45+1 pen.), Eren (dk. 65) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Fernando (Galatasaray), Marega (Porto) - İSTANBUL
Porto,Galatasaray
11 Aralık 2018 Salı 23:01