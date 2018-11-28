UEFA Şampiyonlar Ligi: Lokomotiv Moskova: 1 - Galatasaray: 0 (İlk Yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında Galatasaray
, deplasmanda Rus ekibi Lokomotiv Moskova
ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Smolov'un yerden sert şutunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
7. dakikada sol kanattan Rodrigues'in kullandığı köşe atışında ön direkte savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top Rodrigues'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bir kez daha ortasında arka direkte Ozan'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.
22. dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahasına giren Rodrigues'in son çizgiye inip penaltı noktasına doğru pasında Eren Derdiyok
'un gelişine yerden sert vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
29. dakikada sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe atışında Rybus'un ortasında ön direkte Miranchuk kafayla arkaya doğru yolladı. Bu noktada topa iyi yükselen Krychowiak'ın kafa vuruşu kaleyi bulmadı.
43. dakikada sağ kanattan Farfan'ın ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Krychowiak'ın vuruşu Donk'a da çarparak filelerle buluştu. 1-0
Stat: Lokomotiv Central
Hakemler: Mateu Lahoz xx, Pau Cebrian xx, Roberto del Palomar xx
Lokomotiv Moskova: Marinato xx, Kverkvelia xx, Rybus xx, Corluka xx, Ignatev xx, Farfan xxx, Miranchuk xx, Miranchuk xx, Denisov xx, Krychowiak xxx, Smolov xx
Yedekler: Kochenkov, Höwedes, Rotenberg, Tarasov, Barinov, Eder, Zhemaletdino
Teknik Direktör: Yuri Semin
Galatasaray: Muslera
xx, Serdar Aziz
xx, Linnes xx, Nagatomo xx, Ozan Kabak
xx, Ndiaye xx, Fernando xx, Donk xx, Rodrigues xxx, Onyekuru xxx, Eren Derdiyok xx
Yedekler: İsmail Çipe, Mariano, Ahmet Çalık
, Maicon
, Feghouli, Ömer Bayram
, Selçuk
İnan
Teknik Direktör: Fatih
Terim
Gol: Krychowiak (dk. 43) (Lokomotiv Moskova)
Sarı kart: Serdar Aziz (Galatasaray) - MOSKOVA
Galatasaray,Lokomotiv Moskova
28 Kasım 2018 Çarşamba 21:51