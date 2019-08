UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Olympiakos: 1 (Maç sonucu)

Medipol Başakşehir , UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos 'a 1-0 mağlup oldu. Turun rövanş maçı 13 Ağustos Salı günü Yunanistan'da oynanacak.MAÇTAN DAKİKALAR14. dakikada İrfan Can'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde topu alan Mahmut'un vuruşunda defansa çarpan top kornere gitti. 16. dakikada Visca'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde kimsenin dokunamadığı topu sol çaprazda alan Chedjou'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jose Sa'da kaldı. 23. dakikada sağ kanatta bulunan Crivelli'nin pasında topu alan Visca'nın ceza sahası içi sağ tarafından vuruşunda kaleci Jose Sa iki hamlede topu kontrol etti. 36. dakikada İrfan Can'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas önünde iyi yükselen Crivelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı. 53. dakikada Valbuena'nın ceza sahası içi sağ taraftan ortasında arka direkte bulunan Masouras'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti 0-1 71. dakikada Robinho'nun ortasında savunmadan seken topu alan Visca'nın ceza yayı üzerinden sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Jose Sa meşin yuvarlağı kornere çeldi. 79. dakikada İrfan Can'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direk kaleye giden top sağ alt direğe çarpıp dışarı çıktı. 80. dakikada Camara'ya faul yapan İrfan Can hakem Orel Tsvika Grinfeeld tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Müsabakanın 21. dakikasından da sarı kartı olan İrfan çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 90+1. dakikada Clichy'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında ceza sahası içinde Bruno'nun eline çarpması sonucunda hakem Orel Tsvika Grinfeeld penaltı noktasını gösterdi. 90+2. dakikada Visca'nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Jose Sa meşin yuvarlağı kurtardı.Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Orel Tsvika Grinfeeld xx, Roy Hassan xx, Idan Yarkoni xx Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Junior Caiçara xx, Chedjou xx, Viera x, Clichy xx, Mahmut Tekdemir xx (Azubuike dk. 62 x), İrfan Can Kahveci x, Edin Visca xx, Robinho xx, Crivelli x (Demba Ba dk. 81 ?), Gulbrandsen x (Eljero Elia dk. 69 x) Yedekler: Volkan Babacan, Ponk, Kerim Frei, Uğur Uçar Teknik Direktör: Okan Burak Olympiakos: Jose Sa xx, Elabdellaoui xx, Meriah xx, Semedo xx, Tsimikas xx, Bouchalakis xx, Guilherme xx, Daniel Podence xx, Masouras xx (Bruno dk. 83 ?), Valbuena xx (Camara dk. 73 x), Guerrero xx (El Arabi dk. 88 ?) Yedekler: Allain, Torosidis, Cisse, Randelovic Teknik Direktör: Pedro Martins Gol: Masouras (dk. 53) (Olympiakos) Kırmızı kart: İrfan Can Kahveci (dk. 80) (Başakşehir) Sarı kartlar: Crivelli, Visca, Clichy, Viera (Başakşehir), Tsimikas, Valbuena, Bruno (Olympiakos)(İHA)