UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları yarın başlayacak.
09.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:50
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek finale yükselecek takımlar, 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerindeki karşılaşmaların ardından belli olacak.
Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:
Yarın:
Valencia ( İspanya ) - Atalanta (İtalya) (1-4)
Leipzig (Almanya) - Tottenham ( İngiltere ) (1-0)
11 Mart Çarşamba:
Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (0-1)
Paris Saint-Germain (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya) (1-2)
17 Mart Salı:
Juventus (İtalya) - Olympique Lyon (Fransa) (0-1)
Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (2-1)
18 Mart Çarşamba:
Bayern Münih (Almanya) - Chelsea (İngiltere) (3-0)
Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya) (1-1)
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek finale yükselecek takımlar, 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerindeki karşılaşmaların ardından belli olacak.
Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:
Yarın:
Valencia ( İspanya ) - Atalanta (İtalya) (1-4)
Leipzig (Almanya) - Tottenham ( İngiltere ) (1-0)
11 Mart Çarşamba:
Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (0-1)
Paris Saint-Germain (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya) (1-2)
17 Mart Salı:
Juventus (İtalya) - Olympique Lyon (Fransa) (0-1)
Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (2-1)
18 Mart Çarşamba:
Bayern Münih (Almanya) - Chelsea (İngiltere) (3-0)
Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya) (1-1)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
Etiketler : UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, İngiltere, İspanya, Spor
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