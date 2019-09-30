Haberler » Spor » Haber

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci hafta heyecanı yarın başlayacak.

30.09.2019 10:50UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci hafta heyecanı yarın başlayacak.
Finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları, yarın ve 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın saat 22.00'de Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibini konuk edecek.
Ligde ikinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
19.55 Real Madrid ( İspanya ) - Club Brugge (Belçika)
19.55 Atalanta (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.00 Galatasaray - PSG (Fransa)
22.00 Tottenham ( İngiltere ) - Bayern Münih (Almanya)
22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan)
22.00 Manchester City (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
22.00 Juventus (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
22.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya)
2 Ekim Çarşamba:
19.55 Genk (Belçika) - Napoli (İtalya)
19.55 Slavia Prag (Çekya) - Borussia Dortmund (Almanya)
22.00 Liverpool (İngiltere) - Salzburg (Avusturya)
22.00 Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya)
22.00 Leipzig (Almanya) - Olympique Lyon (Fransa)
22.00 Zenit (Rusya) - Benfica (Portekiz)
22.00 Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere)
22.00 Valencia (İspanya) - Ajax (Hollanda)

UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere, İspanya, Fransa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:38 Paris saint germain istanbul'a geldi (fotoğraflar)
16:38 Paris Saint-Germain, İstanbul'a geldi
16:30 İspanya'da hırsızların son kurbanı Casemiro
16:30 Manisaspor elektrik borcunu kapattı
16:20 Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünde isim değişikliği
16:11 Gazişehir'in ismi Gaziantep FK oldu
16:04 Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası