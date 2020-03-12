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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Real Madrid arasında yapılacak maç, yeni tip...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Real Madrid arasında yapılacak maç, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

12.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:10
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Real Madrid arasında yapılacak maç, yeni tip...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Real Madrid arasında yapılacak maç, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester City, Real Madrid, Spor

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